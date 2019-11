Motorola RAZR 2019 : un retro mode vous ramène 15 ans en arrière

© Motorola

Héritage d'un temps où les sonneries polyphoniques étaient les reines du bal et d'une époque où les fonds d'écrans pouvaient s'acheter par SMS, le Motorola RAZR se dévoilait la semaine dernière avec tout ce qu'il faut pour plaire - et pour se démarquer - sur un marché du smartphone ultra saturé. Entre modernisme et nostalgie, ce nouveau RAZR fait un clin d'œil à l'ancien, lancé en 2004, au travers d'un mode rétro du plus bel effet.Rapidement découvert par la presse, ce mode s'active très simplement en passant par la commande d'édition de la fenêtre de configuration rapide. En tapant sur le bouton « édition », une option « Retro RAZR » apparaît, il suffit de la faire glisser dans la fenêtre de configuration rapide et de l'activer par la suite.L'écran OLED affiche alors sur sa moitié supérieure l'interface utilisateur que l'on trouvait il y a 15 ans sur le RAZR V3, tandis que la partie inférieure de l'écran simule le clavier T9 de l'appareil, aux courbes futuristes pour l'époque.Plus amusant encore, Motorola a veillé à reconstituer l'expérience d'origine dans le détail. Impossible par exemple de cliquer directement sur les commandes de l'écran simulé du RAZR V3, il faudra passer par les flèches directionnelles de son clavier. Au lancement du mode Rétro, on retrouve également la même animation de démarrage qu'en 2004, la messagerie reprend par ailleurs les mêmes sons et l'on retrouve aussi à l'identique les pop-ups de l'interface d'origine.Nous l'avons déjà présenté sur Clubic , mais revenons rapidement sur la fiche technique de cet intrigant produit. Le Motorola RAZR 2019 est motorisé par une puce Snapdragon 710 épaulée de 6 Go de mémoire vive et alimenté par une batterie de 2 510 mAh. Le mobile profite de 128 Go de stockage, d'un écran OLED en plastique pliable de 6,2 pouces pour une définition de 2 142 par 876 pixels (format oblige), et d'un capteur dorsal de 16 Mpx. À l'avant, il faut toutefois se contenter d'un module de 5 Mpx. L'ensemble est animé par Android 9 Pie.Côté disponibilité, l'appareil est attendu en Europe pour ce mois de décembre, sans qu'aucune date de lancement française n'a pour l'heure été précisée par Motorola, qui reste également discret sur le prix de son smartphone pliable sous nos latitudes. L'appareil devrait néanmoins être commercialisé aux environs de 1 500 dollars outre-Atlantique.