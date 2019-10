Pixel 4 : tout ce que Google n’a pas dit pendant la conférence

© Google

Toutes les nouvelles fonctionnalités des Pixel 4

Apprendre à utiliser Motion Sense

Previously unseen game made by Google in Unity to show off Motion Sense. pic.twitter.com/vHTdNnSxbg — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 15, 2019

There's also a separate app/game which is what 9to5Google posted about. pic.twitter.com/wfYjHLq0wf — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 15, 2019

Live Caption réservée à la langue anglaise

Une interface personnalisable

Here are the font and icon fill options that aren't present in the leaked versions (because the overlays aren't there in the Pixel 3/2 system images). pic.twitter.com/CeyciSjfp1 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 15, 2019

Top Shot permet une sélection encore plus précise

Le Pixel 4 peut détecter si vous êtes victime d'un accident de voiture

L'affichage 90 Hz peut être forcé

Dev option to force 90Hz at all times pic.twitter.com/0LuxaZgUjK — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 15, 2019

Le téléobjectif sera désormais utilisé pour les portraits

Les Pixel 3 hériteront de certaines nouveautés

Les vidéos courtes pour Top Shot

Le nouveau Google Assistant

Le mode astrophotographie

#NightSight already helps you take beautiful photos in the dark. Now you can use it for shots of the night sky.🌙✨ Coming to Pixel 3a and Pixel 3 as well as #pixel4. #madebygoogle pic.twitter.com/o4bORnPc6j — Google (@Google) October 15, 2019

Source : XDA Developers

Si les Pixel 4 sont impressionnants à bien des égards, Google s'est concentré sur quelques fonctionnalités essentielles lors de sa conférence. L'emphase a été mise sur la photographie, mais la firme a passé sous silence un certain nombre de nouveautés que XDA Developers a compilé après avoir passé un petit moment en compagnie des nouveautés Google.L'une des grosses nouveautés des Pixel 4 et Pixel 4 XL, la technologie Motion Sense repose sur un capteur radar situé à côté de l'appareil photo avant. Grâce à lui, il est possible de commander son smartphone via des gestes sans avoir à poser la main sur l'écran.Or ce nouveau mode d'interaction nécessite un apprentissage que Google a souhaité rendre ludique.C'est notamment via deux petits jeux que Google souhaite encourager les futurs utilisateurs à prendre en main (façon de parler) Motion Sense.Headed South est jeu de plate-forme développé par Google sur Unity afin de familiariser les utilisateurs avec les possibilités offertes par son capteur radar.Les Pokémon seront aussi très présents dans les Pixel 4. Si l'on a pu apercevoir un Pikachu réagissant aux gestes de la main de l'utilisateur lors de l'événement (4 Pokémon seront laissés au choix : Pikachu et Evoli, mais aussi les trois starters de Pokémon Bouclier / Épée, à savoir Flambino, Larméléon et Ouistempo), on ignorait qu'un mini-jeu Pokémon serait de la partie. Via celui-ci, les possesseurs de Pixel 4 pourront également apprendre à utiliser Motion Sense.On s'en doutait un peu, mais inutile de se confondre en faux espoirs. Live Caption, la fonctionnalité qui permet au Pixel 4 de transcrire en temps réel (et même hors-ligne !) des dialogues n'est pour l'heure disponible qu'en langue anglaise.L'interface des Pixel 4 pourra être personnalisée. Cela vaut bien entendu pour le fond d'écran et les effets de transition, mais aussi pour les icônes (Wi-Fi, indicateur de batterie, pastille de notification, etc.) et même la police d'écriture du système.Des modifications qui nécessiteront de passer par la nouvelle application Pixel Themes.Inaugurée sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL, Top Shot est une fonctionnalité permettant au smartphone de capturer 10 photos d'affilée et de sélectionner automatiquement les deux meilleurs clichés du lot.Pour toujours plus de précision dans l'exercice, les Pixel 4 pourront dorénavant faire la même chose, mais par l'intermédiaire d'une courte vidéo (il suffira de rester appuyer sur le bouton). L'objectif étant de pouvoir choisir avec encore plus de précision LE moment parfait à conserver dans votre image.Néanmoins, d'après Android Police , un cliché obtenu à partir d'une courte vidéo Top Shot sera sauvegardé en 768 x 1024 pixels contre 2048 x 1536 pixels via la fonctionnalité originelle.Google a renommé son application Urgence en « Sécurité », au sein de laquelle on trouvera sur les Pixel 4 une fonctionnalité appelée « détection d'accident de voiture ».Grâce au hardware intégré aux nouveaux smartphones Google, les Pixel 4 pourront être en mesure de détecter si vous êtes victime d'un accident. Le cas échéant, une alarme à haut volume se déclenchera sur votre téléphone et, si elle n'est pas éteinte après un temps imparti, celui-ci appellera automatiquement le 911.Vous l'aurez compris : la fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment.Si le Pixel 4 est doté d'un écran OLED 90 Hz, c'est au final le software qui choisira dynamiquement quand préférer ce taux de rafraîchissement à celui — classique — de 60 Hz.Si Google a probablement fait ce choix afin d'optimiser l'autonomie de son smartphone, certaines personnes ne peuvent plus se passer d'un taux de rafraîchissement étendu (et on les comprend). Il est donc possible, via une option normalement réservée aux développeurs, de forcer l'affichage 90 Hz en permanence.Les Pixel 4 se dotent d'une seconde optique à la focale étendue. Et à l'instar d'Apple sur ses iPhone 8 Plus, iPhone X et iPhone Xs, c'est désormais ce téléobjectif qui sera utilisé par Google pour le mode portrait.L'idée étant de resserrer le cadre et de mieux envisager la profondeur de champ pour minimiser les faux positifs lors du traitement numérique.Mais la sortie d'un nouveau smartphone ne veut pas dire que les modèles précédents sont bons à jeter. Pour preuve, les Pixel 3, Pixel 3 XL et Pixel 3a bénéficieront eux aussi de certaines nouveautés inaugurées sur les Pixel 4.On en parlait plus haut : la fonctionnalité Top Shot laisse désormais le choix à l'utilisateur d'utiliser 10 clichés, ou une courte vidéo. Une nouveauté qui n'est pas réservée aux Pixel 4, et qui fera son chemin sur les smartphones précédents de la marque prochainement.Google a inauguré une nouvelle interface pour son Assistant. Encore plus sobre et intelligent, celui-ci arrivera, à terme, sur les Pixel 3, 3 XL et 3a.Nous n'avons en revanche aucune certitude sur le « quand ».Déjà excellent en basse lumière, les Pixel de troisième génération profiteront du nouveau mode astrophotographie du Pixel 4.Pour des résultats convaincants, il faudra disposer son smartphone sur un trépied ou, à défaut, sur une surface immobile le temps de la pose.Ici encore, aucune indication quant à la date de disponibilité de la fonctionnalité sur les Pixel d'ancienne génération.