Realme X2 : comment suivre la présentation en direct ?

Trois smartphones pour s'imposer en Europe



C'est depuis Madrid que Realme va présenter officiellement le X2 Pro, après des semaines de fuites en tout genre qui nous ont tout montré du prochain smartphone haut de gamme de la marque.Cet appareil, qui sera le vaisseau amiral de la marque chinoise pour se faire une place sur le marché européen, possédera un processeur Snapdragon 855+, 12 Go de RAM, un écran sans bordures à un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un quadruple module photo au dos. La présentation sera l'occasion pour Realme de présenter l'ensemble des modes photo développés.Les Realme X2 et Realme 5 Pro devraient également être annoncés. Ces modèles à la fiche technique plus légère devraient être très agressifs d'un point de vue tarifaire et permettre à Realme de grappiller des parts de marché à ces concurrents.