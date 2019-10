Une vidéo de prise en main montre le Realme X2 Pro, dévoilé officiellement demain

Son design se confirme

Le nouveau flagship de Realme

Source : GSMArena

Le Realme X2 Pro n'a pas encore été dévoilé en bonne et due forme qu'on peut déjà le voir en action en vidéo sur YouTube. Voici ce que ces images nous apprennent du mobile.La vidéo, que vous pouvez visionner en tête d'article, confirme le design de l'appareil, que l'on avait déjà pu entrevoir via de précédents leaks . Le Realme X2 Pro dispose donc bien d'un écran avec encoche en forme de goutte d'eau, de bordures sur le côté et d'un petit menton en bas. Il ressemble en fait beaucoup au OnePlus 7T , qui vient d'être officialisé en Europe.Au dos, on retrouve un quadruple capteur photo positionné verticalement au centre, avec le LED Flash à droite. Le logo Realme est juste en-dessous. Pas de lecteur d'empreintes, on devrait donc probablement retrouver celui-ci sous l'écran. Côté connectique, on a affaire à un port USB-C pour la recharge et à une prise jack 3,5 mm pour l'audio. Dans la vidéo, c'est le modèle affichant le coloris « Blanc Perle » qu'on aperçoit.Le X2 Pro sera le smartphone le plusde la marque. Avec ce mobile, Realme cherche à s'internationaliser, lui qui marche déjà très bien en Chine. D'ailleurs, la conférence de lancement est prévue pour ce 15 octobre 2019 à Madrid Pour nous épater, le constructeur mise sur un écran de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement 90 Hz, un SoC Snapdragon 855+ couplé à 12 Go de RAM, une batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide 50W et des haut-parleurs stéréo. Finalement, on sait déjà presque tout du produit et l'événement de demain servira surtout à connaître sa date de sortie ainsi que son prix. Ce dernier devrait être très attractif si le fabricant poursuit sa stratégie de rapport qualité-prix à la Xiaomi.