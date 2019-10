Le Realme X2 Pro sera dévoilé le 15 octobre à Madrid

© Realme

Le rendez-vous est pris pour le 15 octobre à 10h00

Source : Realme via Twitter

Mais si les deux smartphones affichent quelques similitudes techniques, leur prix devrait différer du tout au tout.C'est en direct de Madrid que Realme, l'inarrêtable nouvelle coqueluche du marché indien, présentera son X2 Pro. Il s'agit là d'un événement à ne pas minimiser : le jeune constructeur chinois joue ici son implantation sur un marché européen défriché, il y a plusieurs années, par un certain Xiaomi. Et les deux entreprises jouent des coudes sur le même créneau. À savoir les smartphones à bas prix.Aussi, pour faire son trou, Realme compte bien se donner les moyens de ses ambitions. De ce que l'on en sait, le Realme X2 Pro se dotera d'un Snapdragon 855+, d'un écran 90 Hz et d'une recharge rapide à 50 W. Il affichera aussi quatre modules photo en son dos, dont le capteur principal compte pas moins de 64 mégapixels.Lors de l'événement, Realme présentera également les Realme X2 et Realme 5 Pro - des smartphones moins ambitieux techniquement, mais à l'étiquette tarifaire qui s'annonce très agressive.