Le Realme X2 Pro se montre en photo quelques jours avant son lancement officiel

Un design classique

Une fiche technique haut de gamme

Source : GSMArena

La présentation officielle du Realme X2 Pro est prévue le 15 octobre prochain, mais des photos du produit et plusieurs de ses caractéristiques ont déjà fuité.Le prochain smartphone de Realme, le X2 Pro, a déjà été pris en main et des images ontsur Weibo, le réseau social chinois. L'occasion de découvrir son design en avant-première. À l'avant, pas de surprise : une encoche en forme de goutte d'eau abrite le capteur photo frontal. L'écran n'est pas totalementet on constate la présence d'un légeren bas.Au dos, le X2 Pro présente un quadruple capteur photo vertical positionné au centre (et non plus en haut à gauche). Le Flash Led trouve sa place juste à côté, et le logo de la marque n'est pas loin non plus, assez envahissant d'ailleurs. Pas de lecteur d'empreintes visible, on peut donc supposer sa présence sous l'écran.Via un poster promotionnel, on apprend que le smartphone est équipé d'une batterie de 4 000 mAh avec recharge ultra rapide SuperVOOC 50W. D'autres fuites indiquent que le mobile embarque un SoC Snapdragon 855+, un écran avec taux de rafraîchissement 90 Hz et un module photo principal de 64 Mp.L'appareil est clairement orientéet constitue une tentative de conquérir le marché européen (il sera d'ailleurs dévoilé à Madrid). Realme, ancienne filiale d'Oppo devenue indépendante en 2018, est une marque qui compte de plus en plus sur le marché. Elle cartonne en Chine et vise désormais l'international. Grâce à ses appareils à l'excellent rapport qualité-prix, elle est souvent considérée comme «».À noter que le 15 octobre devrait être une journée chargée puisqu'en plus du Realme X2 Pro, il s'agit aussi de la date arrêtée par Google pour lancer ses Pixel 4