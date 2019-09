Un mystérieux smartphone Xiaomi serait capable de filmer en 8k

© Xiaomi

Filmer en 8K à 30 ips ? C'est le nouveau pari de Xiaomi

Les deux lignes de code présentes dans l'application MIUI Caméra. © XDA Developers

Source : XDA Developers

Xiaomi met le turbo sur l'innovation ces derniers jours. Après la levée de rideau sur l'incroyable Mix Alpha et son étiquette à 2 800$, on apprend aujourd'hui qu'un futur smartphone pourrait prendre une certaine avance en matière de vidéo.C'est comme d'habitude XDA Developers qui a mis les mains dans le cambouis. Cherchant à percer les secrets cachés au sein du code de MIUI 11, le site spécialisé a trouvé deux lignes particulièrement évocatrices dans celui de l'application Caméra de la surcouche.Comme on peut le voir sur cette image, les deux lignes de code font une mention explicite d'une qualité vidéo « UHD » en 8K, à 30 images par seconde. De plus, l'image utilisée en en-tête de cet article a également été extraite directement du code de l'application Caméra de MIUI 11.Seulement pour pouvoir filmer en 7 680 x 4320 pixels, il faudrait disposer d'une puissance de calcul phénoménale. XDA estime donc que le smartphone qui sera capable d'une telle prouesse devrait être équipé d'un nouveau SoC signé Qualcomm. Pour l'heure, le Snapdragon 855+ et son Spectra 380 ISP ne sont en mesure de gérer « que » la 4K jusqu'à 60 ips.