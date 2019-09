Installer les applications Google sur son Mate 30 ou Mate 30 Pro ? 5 minutes montre en main

Le Play Store sur les Mate 30 et Mate 30 Pro, c'est possible

Rendez-vous sur Izplay.net via le navigateur par défaut

Cliquez sur le gros bouton bleu au centre pour télécharger le launcher

Autorisez le téléchargement des fichiers puis leur installation

Lancez le Google Play Store, qui est désormais disponible

Connectez-vous à votre compte (il peut être nécessaire de redémarrer le smartphone avant)

Suffisant pour convaincre les consommateurs ?

Le 19 septembre 2019, Huawei tenait sa conférence de présentation des Mate 30 et Mate 30 Pro à Munich. Un événement à l'occasion duquel le constructeur chinois a bien pris soin d'éviter de parler de Google et d'Android, préférant se concentrer sur les capacités du smartphone en photo ou en vidéo. Mais l'information a été officiellement confirmée auprès des journalistes par la suite, les deux smartphones ne sont pas certifiés par Google, c'est à dire qu'ils sont privés du magasin d'applications Play Store ainsi que des applications de la firme de Mountain View comme Chrome, Maps ou Gmail.Si vous êtes néanmoins intéressé par l'achat du smartphone, qui reste un bijou technologique en matière de hardware, sachez que vous pouvez facilement installer le Play Store et les autres services Google par vous-même sur ces deux modèles.décrit une méthode rapide pour ce faire (voir vidéo ci-dessus), dont voici les étapes :Et voilà ! Vous avez désormais accès au Play Store sur votre smartphone et pouvez télécharger normalement par ce biais toutes les autres applications Google.On s'en doutait, il n'est donc pas compliqué de contourner le manque de services Google sur les Mate 30 et Mate 30 Pro. D'ailleurs, Huawei est confiant sur le fait d'en vendre 20 millions d'exemplaires Le smartphone devrait être aussi populaire que ses prédécesseurs en Chine, où les utilisateurs sont habitués à se passer des applications Google. Reste à savoir l'impact des ventes sur les autres marchés, où tout le monde n'achètera pas forcément un smartphone à ce prix sans le Play Store pré-installé, et ce malgré la simplicité des manipulations à effectuer pour l'obtenir. La série Mate 30 devrait débarquer en Europe avant la fin de l'année 2019. D'ici là, Huawei espère toujours une levée des sanctions et se prépare à installer les applications Google le plus rapidement possible, au cas où.