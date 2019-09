Mate 30 Pro : la conférence Huawei débute à 14h, comment la suivre en direct ?

© Huawei

Les Mate 30, mais pas seulement ...

Mais si on a davantage l'habitude de s'interroger sur les caractéristiques des futurs appareils, les questions que l'on se pose ici au sujet de la série Mate 30 sont plus pragmatiques. Auront-ils droit d'utiliser les Google Apps ? Et ... sortiront-ils en France ? Autant d'interrogations de premier ordre, qui nous tiendront en haleine durant toute la durée de la conférence programmée à 14h00, heure française. Vous pouvez la suivre en direct ci-dessous.Au cours d'une conférence que l'on imagine déjà chargée, Huawei devrait également profiter de sa tribune pour lever le voile sur une nouvelle génération de Watch GT, ainsi que sur sa Huawei TV Un bracelet connecté, et unpour la tablette MediaPad M6 (déjà disponible dans certains pays d'Asie) plus tard, on ne peut qu'espérer que Huawei nous reparlera de son Mate X — sa proposition de smartphone pliable dont la sortie a été repoussée à une date inconnue.Mais à voir l'incertitude qui règne autour de la disponibilité européenne du Mate 30 et Mate 30 Pro , on imagine mal Huawei se risquer à commercialiser un smartphone ultra innovant (et donc ultra cher) s'il est dépourvu des applications Google. À vos paris donc.