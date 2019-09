Votre smartphone manque d'endurance ? Passez donc à ce modèle doté d'une batterie 13 000 mAh

© Blackview

Blackview BV9100 : un monstre d'autonomie, à moins de 300 $

Un appareil dédié aux baroudeurs avant tout, susceptible de résister aux chocs et de servir de batterie portable de secours.est une marque peu connue du grand public. Spécialiste des produits adaptés aux aventuriers technophiles, elle dévoile aujourd'hui le: un smartphone renforcé doté- environ le quadruple de l'iPhone 11 récemment dévoilé Doté d'une coque antichocs, d'un écran Full HD+ de 6,3 pouces et d'un couple 4+64 Go conjugué à un SoC Helio P35, le Blackview BV9100 n'est pas tout à fait un foudre de guerre.L'appareil demeure impressionnant grâce à son généreux accumulateur,. Un atout, affirme le constructeur, qui permet de recharger pleinement le BV9100 en moins de trois heures.