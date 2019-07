Black Shark annonce le Black Shark 2 Pro : Snapdragon 855+, 12 Go de RAM et latence presque nulle

© Black Shark

Snapdragon 855+, 12 Go de RAM et latence négligeable

Batterie de 4 000 mAh et recharge rapide à 27 W

Une semaine après l'annonce par Asus du ROG Phone II dégaine un smartphone tout en superlatifs, qui s'affichera aux alentours de 450 € lors de sa sortie en Chine.Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les constructeurs s'arracher le Snapdragon 855 Plus dévoilé récemment par Qualcomm. Black Shark emboîte le pas à Asus, et annonce que sontournera sur la nouvelle plateforme hautes performances du fondeur américain.Pour l'accompagner, ce sont pas moins de 8 ou 12 Go de RAM qui garniront l'appareil, ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne en— garantissant des débits en écriture et en lecture explosifs ! Le constructeur, dont Xiaomi est l'actionnaire majoritaire, disposera en outre d'unpermettant, selon ses dires, de réduire la température de l'appareil de 14° C.Plus impressionnant encore est l'écran du Black Shark 2 Pro. 6,39 pouces de diagonale, dalle AMOLED affichant du FHD+,, ce qui permet au Black Shark 2 Pro d'afficher. À titre de comparaison, le Asus ROG Phone II dispose d'une latence de 49 ms. Néanmoins, ce dernier jouit d'un écran AMOLED de 120 Hz, contre 60 Hz seulement sur le Black Shark 2 Pro.Black Shark ne fait pas évoluer l'intégralité de la fiche technique du Black Shark 2. La version Pro conserve l'accumulateur de 4 000 mAh, lequel peut se recharger rapidement à 27 W., et s'offre notamment l'excellent capteur 48 mégapixels de Sony que l'on ne présente plus : le IMX586, ouvrant à ƒ/1.75.Un second capteur de 13 mégapixels (ƒ/2.2) ornera son dos, et la face avant conservera son capteur 20 mégapixels (ƒ/2.0).Le constructeur a aussi annoncé qu'il lancera son smartphone sur «» prochainement.