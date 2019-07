Les protections d'écran du Huawei Mate 30 fuitent et donnent à voir une multitude de capteurs

© Huawei

Huawei renoue avec une large encoche

À gauche, l'écran de protection du Mate 30. À droite, celui du Mate 30 Pro. © Weibo

« Le film protecteur le plus difficile à produire de l'histoire de l'industrie »

Attribuées auxet, ces photographies donnent à voir un écran aux bords extrêmement fins, mais aussi une découpe pour pas moins de cinq capteurs.Logés dans une épaisse encoche (qui semble identique à celle du Mate 20 Pro ), ces capteurs devraient en toute logique permettre au smartphone de mobiliser une capture du visage de l'utilisateur en trois dimensions afin de proposer un déverrouillage biométrique plus sécurisé. Une technologie déjà éprouvée par Apple sur ses iPhone depuis 2017, puis par Huawei avec son Mate 20 Pro à l'automne dernier.Mais avec cinq découpes au compteur,. Un atout qui pourrait lui permettre de capturer desen grand-angle, à l'instar du Pixel 3 XL de Google Au-delà du nombre de capteurs qui orneront la face avant de l'appareil, c'est aussi et surtout la finesse des bordures des deux smartphones qui épate. D'après les dernières rumeurs,et, si ces photographies sont authentiques, le ratio écran-corps devrait être tout bonnement exceptionnel sur le prochain smartphone deD'après, leserait aussi doté de la technologie «» (COP) pour son écran. Une prouesse technologique, décrite par des sources proches du dossier comme «».Ces photographies nous apprennent aussi un autre détail au sujet des futurs flagships du géant chinois. On remarque que leprofitera d'un écran incurvé, alors que son petit frère aura un écran plat. Une philosophie qui commence à être récurrente chez Huawei ; les récents P30 Pro et P30 se déclinant également de la sorte.