Le PDG de Xiaomi annonce qu’il n’y aura pas de nouveau Mi Max ni Mi Note cette année

Crédits : Xiaomi

Xiaomi multiplie les références et les filiales

incompréhensible

Source : Weibo

Sur Weibo, Lei Jun, PDG de, a annoncé de manière lapidaire que deux de ses gammes les plus populaires (notamment en Asie) ne seraient pas remises au goût du jour en 2019. Mais le seront-elles en 2020 ?Il y a quelques jours, Xiaomi lançait CC , sa nouvelle marque tournée vers la photographie et «».Une nouvelle filiale à prendre en compte dans le catalogue déjà pantagruélique du constructeur.Car cette annonce n'arrive rien que trois mois après la scission de la gamme Redmi, devenue elle aussi une marque à part entière. Vous n'y comprenez plus rien ? C'est normal. Gageons simplement que leslaissés sur le carreau cette année auront l'opportunité de renaître sous l'égide d'une sous-marque ou d'une autre d'ici le début d'année prochaine.