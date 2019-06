Déjà un million de Honor 20 écoulés... rien qu'en Chine

© Honor

Un record de ventes pour Honor

La sortie du Honor 20 Pro imminente

Source : Gizmochina

En seulement 14 jours, plus d'un million de smartphonesont été vendus en Chine.Sur Weibo , la société chinoise a déclaré avoir vendu, et cela uniquement en Chine.Le fabricant, sous marque de Huawei actuellement dans la tourmente, a misé sur la qualité des images prises par son smartphone.Leest ainsi équipé d'un, incluant un capteur principal de 48 millions de pixels, un second, ultra grand-angle et enfin, deux plus petits capteurs de 2 millions de pixels, qui serviront à la prise d'images en macro et la mesure de la profondeur de champ.Si les mobiles de la série ont déjà été annoncés, jusqu'ici seul le. Honor a donc conformé que leseraitLeet lepartagent des caractéristiques communes, notamment en ce qui concerne les écrans, lecteurs d'empreinte digitale, et l'alimentation. Leurs caméras frontales de 32 mégapixels sont aussi jumelles., qui est plus performant. Le smartphone est effectivement lui aussi livré avec un quadruple module photo arrière. Il comportera ainsi un capteur principal de 48 millions de pixels stabilisés et un capteur ultra grand-angle de 16 millions de pixels, auxquels s'ajoutent un troisième capteur deet un dernier de 2 millions de pixels, qui, lui, sera spécifiquement dédié à la prise d'images en macro.Si on ne sait toujours pas quand le Honor 20 et le Honor 20 Pro seront disponibles en France, on sait néanmoins qu'ils devraient être commercialisés respectivement aux prix deet