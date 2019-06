Asus confirme l'écran 120 Hz du ROG Phone 2

Crédits : Asus

Le jeu de combat 天生BUFF sera le premier compatible avec l'écran 120 Hz du ROG Phone 2. Crédits : Asus via Weibo

Une dalle plus réactive pour une fluidité accrue

Source : Weibo

La course à la fluidité n'épargne pas les. Alors que les constructeurs rivalisent sur le marché des moniteurs pour proposer des fréquences toujours plus élevées, la tendance se décline aujourd'hui aux téléphones taillés pour les joueurs. Ainsi, comme les Razer Phone et Razer Phone 2 , lese dotera d'une dalle 120 Hz.Nous avions eu un aperçu sur ROG Phone premier du nom et son écran de 90 Hz. Oui, une fréquence d'affichage plus élevée change vraiment la donne en jeu. Aussi, qu'Asus concède cette fois de grimperest une excellente nouvelle pour celles et ceux pratiquant assidûment le jeu vidéo sur leur smartphone.Pour l'heure,. Le constructeur taïwanais sera-t-il en mesure de proposer une telle fréquence sur un écran OLED ? Nous l'ignorons encore. Mais selon toute vraisemblance, le smartphone devrait être alimenté par l'excellent Snapdragon 855 qui, smartphone après smartphone, continue de nous surprendre en termes de performances.