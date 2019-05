Le OnePlus 7 Pro sera disponible en fin de semaine à partir de 709€

Crédits : OnePlus

Le OnePlus 7 Pro brouille les cartes du très haut de gamme

Écran : 6,67 pouces (19,5:9), OLED, définition de 3120 x 1440 pixels (516 ppi) 90 Hz couvrant environ 88,6% de la face avant

: 6,67 pouces (19,5:9), OLED, définition de 3120 x 1440 pixels (516 ppi) 90 Hz couvrant environ 88,6% de la face avant SoC : Snapdragon 855 (7 nm)

: Snapdragon 855 (7 nm) Mémoire vive : 6, 8 ou 12 Go

: 6, 8 ou 12 Go Stockage interne : 128 ou 256 Go (non extensible) en UFS 3.0

: 128 ou 256 Go (non extensible) en UFS 3.0 Batterie : 4 000mAh

: 4 000mAh Étanchéité : Non certifié

: Non certifié Prise jack 3,5 mm : Non

: Non Appareils photo arrière : Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle 16 MP (f/2.2)

: Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle 16 MP (f/2.2) Appareil photo avant : Sony IMX471 16 MP (f/2.0)

: Sony IMX471 16 MP (f/2.0) Capteur d'empreintes : Oui, sous l'écran

: Oui, sous l'écran Recharge inversée : Non

: Non Double SIM : Oui

: Oui OS : Android 9.0 Pie + OxygenOS 9

: Android 9.0 Pie + OxygenOS 9 Coloris : Nebula Blue, Mirror Gray, Almond

: Nebula Blue, Mirror Gray, Almond Prix : 709€ (6+128 Go), 759€ (8+256 Go) ou 829€ (12+256 Go)

Une concurrence des plus rudes à ce tarif

Depuis sept ans,s'est forgé une solide réputation en concevant des smartphones extrêmement fiables et performants à un tarif défiant toute concurrence. Un gimmick qui a fait des émules, notamment du côté de chez Xiaomi ou Honor qui, dernièrement, se sont montrés encore plus féroces que OnePlus.Aussi l'entreprise chinoise joue aujourd'hui une nouvelle carte : frapper un grand coup sur le très haut de gamme avec un smartphone particulièrement innovant et surpuissant, proposé à partir de 709€.(Paris, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux et Toulouse). Le smartphone sera ensuite disponible à l'achat dans les enseignes habituelles dès le 21 mai. Les précommandes seront ouvertes le 15 mai à 11h sur la boutique OnePlus et chez les revendeurs partenaires.On le sait depuis plusieurs mois déjà :. Un virage à 180° pour OnePlus, qui se limitait jusqu'à présent au segment du milieu de gamme avec ses appareils. Une vraie épreuve du feu donc, pour laquelle le constructeur semble avoir fourbi ses armes.Comme si cela ne suffisait pas, OnePlus a aussi apporté de nombreuses améliorations à ses technologies préexistantes comme le capteur d'empreintes sous l'écran, que l'on nous dit plus rapide et fiable, et surtoutpour une accélération de la charge de l'ordre de 38%. Concrètement, vous pourrez récupérer 50% de batterie en 20 minutes seulement.OnePlus indique aussi avoir intégré un moteur de vibrations à son nouveau flagship. L'objectif ? Améliorer lelors d'actions comme la frappe au clavier ou la réception de notifications. Un point souvent négligé par les constructeurs, si ce n'est Google qui avait fait de même sur son très bon Pixel 3 Ne vous reste plus qu'à consulter notre test complet du OnePlus 7 Pro pour savoir si le trublion chinois parvient à faire mieux que ses adversaires.