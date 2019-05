Android Pie est installé sur 10% des smartphones Android (chiffres mai 2019)

Android Pie dépasse les 10 % d'adoption

En d'autres termes, cela signifie que le dernier OS deest installé sur « seulement » 10,4 % des terminaux Android en circulation.Cela fait six mois queest disponible, notamment sur la gamme Pixel bien sûr, mais aussi sur de nombreux smartphones partenaires (notamment Samsung et OnePlus ).Dans l'ensemble, la version d'Androidà ce jour reste encore Oreo, avec 28,6 % de parts de marché. C'est logiquement la version Nougat qui se place juste derrière (19,2 %), suivie par Android Marshmallow (16,9 %).À noter que, contrairement à ce que l'on pourrait croire,, puisque jamais un OS n'était parvenu à franchir la barre des 10 % en six mois. La version précédente, Oreo, n'affichait que 5,7 % d'adoption passé ce même délai.