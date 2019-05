Huawei lance le P Smart+ 2019 : un smartphone d’entrée de gamme doté d’un triple APN

Un smartphone avec triple APN à moins de 300 €

Source : communiqué de presse

Comme l'année dernière,ne bouscule pas la formule avec cette itération « + » dude 2019. Même design, même, même fiche technique... La seule différence à noter se trouve du côté de la photographie, où uns'ajoute au duo déjà présent.Donnant déjà des résultats agréables avec deux modules photo, le P Smart+ s'adjoint ainsi les services d'unéquivalent à une focale de 17 mm sur un plein format. Autrement dit : vous prenez des photos avec un champ de vision très large, permettant d'en voir plus à l'écran.Ce nouveau capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels rejoint ainsi les deux autres de 24 mégapixels (standard) et 2 mégapixels (profondeur de champ) pour formeroffrant une belle polyvalence à l'ensemble.On l'a dit : le reste de la fiche technique demeure inchangé. On retrouve ainsi un smartphone de 6,21 pouces possédant un écran FHD+ à encoche en « goutte d'eau », unsous le capot ainsi qu'un couple 3 + 64 Go. Côté batterie, l'accumulateur de 3 400 mAh nous avait permis de tenir une grosse journée et demie lors de notre test.