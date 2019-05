OnePlus 7 Pro : une nouvelle fuite montre le module photo pop-up (et un coloris amande)

Crédits : 9to5google

OnePlus 7 Pro : un énorme écran OLED de 6,67 pouces HDR10+ et 90 Hz

Crédits : Roland Quandt

La caméra pop-up du OnePlus 7 Pro. Crédits : Roland Quandt

Source : Twitter et WinFuture

Les efforts croisés de Ishan Agarwal sur Twitter et Roland Quandt de WinFuture ont abouti à la publication de nombreux clichés montrant l'énormesous toutes ses coutures, révélant par la même un nouveau coloris : amande.En sus des nouvelles images publiées aujourd'hui sur la toile, nosen goguette sont aussi en mesure de confirmer un certain nombre de caractéristiques du OnePlus 7 Pro, notamment sur son écran.Celui-ci sera de, ce qui en fait le smartphone le plus grand jamais conçu par le constructeur, et parmi les plus grands du marché actuel. Il affichera du QHD+ et sera incurvé sur les bords. Enfin, la fréquence d'affichage variera dynamiquement entre 60 et 90 Hz. La dalle est également certifiée HDR10+.Ishan Agarwal et Roland Quandt sont aussi en mesure de qualifier la caméra pop-up de «» que celle des smartphones similaires chez Vivo ou Oppo . Même constat pour le capteur d'empreintes sous l'écran, plus rapide également que sur le OnePlus 6T