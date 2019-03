Vivo compte lancer un nouveau smartphone à caméra "pop-up", le X27 Pro

Une fiche technique publiée

Un début d'année 2019 chargé pour Vivo. La cousine de OnePlus et Oppo a en effet levé le voile sur le V15 Pro , tout en officialisant sa nouvelle marque IQOO quelques jours auparavant. Et voilà maintenant qu'une fuite tout droit venue de SlashLeaks met en exergue le développement d'un autre téléphone portable lui aussi à caméra pop-up, le X27 Pro.Dans l'idée, ce dernier s'équiperait d'un écran de 6,7 pouces de 2340 x 1080 pixels, recouvrant 93,16 % de la surface du, mais aussi 8 Go de RAM couplés à 256 Go de stockage interne. Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 710, le X27 Pro embarquerait aussi une batterie de 4000 mAh, elle-même compatible avec une recharge rapide de 22,5W. Autant d'informations à prendre avec des pincettes.