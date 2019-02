Vivo annonce sa sous-marque iQOO (à la manière d'un Huawei avec Honor)

Des filiales, en veux-tu en voilà

Huawei et Honor, l'exemple parfait

La tendance descontinue de plus belle. Et au tour, cette fois-ci, dede révéler la sienne par le biais d'un message publié sur le réseau social chinois Weibo , relayé par GSM Arena . Intitulée, cette division reste pour l'heure un grand mystère quant à ses futurs objectifs. Presque aucune information n'a en effet été communiquée par l'entreprise chinoise, bien que des spéculations aient déjà vu le jour sur la Toile.Ainsi, iQOO pourrait se focaliser sur des smartphones, à l'image de ce que propose la marque Nubia... filiale de ZTE. Ou bien se positionner sur les smartphones d'entrée de gamme, un peu à la manière de Realme... division d'Oppo. La compagnie Oppo est elle-même une filiale de BBK Electronics, propriétaire de Vivo et OnePlus. Autrement dit : le marché de la téléphonie mobile est truffé de sous-marques et autres filiales.Xiaomi en possède aussi toute une série : Black Shark, Redmi ou encore Pocophone. Mais la plus puissante reste sans aucun doute celle de Huawei : Honor, qui, à eux deux, ont su s'imposer comme de véritables concurrents sur le créneau des smartphones. Vivo ne devrait pas tarder à communiquer sur sa nouvelle sous-marque, et présenter les défis qui l'attendent pour l'année 2019.