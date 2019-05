OnePlus 7 Pro : mémoire UFS 3.0 et écran HDR10+ (mais pas de certification IP)

La technologie UFS 3.0 confirmée

Un écran HDR10+ pour le OnePlus 7 Pro

Un OnePlus 7 Pro résistant à l'eau... mais sans certification IP

poursuit sa campagne de communication agressive concernant sa nouvelle gammeà venir, avec de nouveaux éléments très prometteurs, notamment pour le OnePlus 7 Pro C'est via Twitter que le PDG de OnePlus, Pete Lau, a tenu à confirmer la rumeur. Oui, le OnePlus 7 Pro sera bel et bien équipé d'une. OnePlus devient ainsi l'ambassadeur de cette technologie, puisque son smartphone sera le premier à en être équipé, avant Samsung, Sony, ou encore Huawei.Dans les faits, cette technologie UFS 3.0 devrait permettre au OnePlus 7 Pro, avec des vitesses de lecture et d'écriture ultra-rapides qui se répercuteront directement sur l'expérience utilisateur.Ce matin, OnePlus a également tenu à confirmer que l'écran de son OnePlus 7 Pro sera compatible avec la technologie. De quoi profiter d'une image impeccable sur les contenus compatibles via Netflix ou encore YouTube.À ce propos, Pete Lau déclare : «».Enfin, un récent teaser diffusé sur YouTube a démontré que le OnePlus 7 ne sera pas totalement étanche... mais ce dernier sera toutefois. OnePlus a néanmoins décidé de faire l'impasse sur toute forme de, cette dernière engendrant des frais supplémentaires, se répercutant forcément sur le prix final.Une nouvelle gamme OnePlus 7 qui sera dévoilée officiellement le 14 mai prochain et dont on vous reparlera très prochainement sur Clubic.