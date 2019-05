Realme : qui est ce constructeur de smartphones à moins de 300 € qui arrive en Europe d'ici juin

Crédits : Realme

Realme : un concurrent de poids pour Xiaomi / Redmi

Le Realme 2 Pro. Crédits : Realme

Realme pense déjà à la 5G

Source : GSMArena

est une entreprise chinoise fondée à Shenzhen le 4 mai 2018. Alors qu'elle vient à peine de souffler sa première bougie, la start-up florissante - appartenant à BBK Electronic, qui possède aussi Vivo, OnePlus et OPPO - ne se repose pas sur ses lauriers, et prévoit un lancement en grande pompe le mois prochain en Europe avec un certainDans une interview accordée à GSMArena, Madhav Sheth, le patron de la division indienne de Realme a annoncé prévoir son arrivée sur le marché européen. Un calendrier qui sied particulièrement bien les plans du constructeur, qui dévoilera le 15 mai prochain le Realme X : un smartphone visiblement haut de gamme, au rapport qualité-prix intéressant.Il faut dire que l'accessibilité est le dada de l'entreprise. Realme s'est ainsi fait une nom en terres indiennes; à l'image du Realme 2 Pro, vendu aux alentours de 170 euros. Côté distribution d'ailleurs, le constructeur vise avant tout la vente directe au consommateur par l'entremise de son site Internet. Realme ne souhaite pas - pour le moment - être distribué par des opérateurs ou des intermédiaires qui pourraient ralentir son implantation.De quoi mettre d'épais bâtons dans les roues d'un certain Xiaomi, ou plutôt Redmi, qui se pensait jusqu'à présent seul maître à bord. Souvenez-vous : si la firme chinoise se concentre désormais sur des smartphones plus haut de gamme comme l'excellent Xiaomi Mi 9 , elle a fait de son entrée de gamme une filiale à part entière : Redmi, qui produit elle aussi des smartphones qui cassent les prix.Pas encore implanté sur le Vieux Continent que Realme songe déjà à commercialiser des smartphones 5G. En effet, toujours selon Madhav Sheth, les smartphones d'entrée de gammeRealme compte bien capitaliser sur la démocratisation future de la 5G pour opérer une percée dans le segment du haut de gamme, quitte à concurrencer d'autres marques du groupe BBK Electronics comme OPPO ou OnePlus.Forcément interrogé sur la mode des smartphones pliables, le patron de l'entreprise a répondu garder un oeil attentif sur la chose, mais ne développera aucun smartphone flexible avant d'avoir la certitude que le marché est réceptif et la technologie suffisamment avancée pour produire un produit fiable.