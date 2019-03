IQOO dévoile le Monster : son premier smartphone dédié au gaming

Crédits : IQOO



n'a pas tardé à nous dévoiler ses projets d'avenir. Ce week-end, la nouvelle filiale du Chinois Vivo a annoncé le, un smartphone gaming attendu pour le 6 mars dans l'Empire du Milieu à partir de 440€ hors taxes.Vous vous doutez bien qu'avec un patronyme pareil, lene fait pas dans la dentelle. Il s'agit en effet d'un énorme smartphone de 6,41 pouces doté d'un écran Super AMOLED à encoche de type "goutte d'eau" - ce qui lui offre le ratio écran-corps de 91,7%.Capteur d'empreintes logé sous l'écran, trio d'appareils photo avec objectif grand-angle, Snapdragon 855... le IQOO Monster coche toutes les cases d'un smartphone haut de gamme de 2019, et se hisse d'ailleurs comme le. Un premier benchmark sous AnTuTu lui accorde en effet le score astronomique de 406 958 points (dans sa version 12 Go, bien entendu).Le téléphone embarque enfin une batterie de 4000 mAh et dispose de la charge rapide à 44 W lui permettant une recharge complète en 45 minutes.Un bel objet (la bande LED située au dos est plutôt agréable à l'oeil), qui sera disponible en Chine le 6 mars prochain pour un tarif