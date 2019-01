Prise en mains du Honor View 20 : le flagship à écran percé de Honor

Présentation officielle du Honor View 20. © Pierre Crochart pour Clubic

Honor View 20 : fiche technique

Écran LCD IPS de 6,4 pouces affichant une définition de 2310 x 1080 pixels(398 dpi) au ratio de 19,5:9

SoC Kirin 980 : 8 coeurs dont 4 hautes performances, 2 moyenne consommation et 2 efficients et GPU Mali-G76

6 ou 8 Go RAM

128 ou 256 Go de stockage

Batterie de 4000 mAh

Appareil photo dorsal de 48 mégapixels ouvrant respectivement à f/1,8 et compatible 3D TOF

Lecteur d'empreintes digitales dorsal

Prise jack 3,5 et port USB-C



Le Honor View 20 profite d'un design très racé appelé "Aurora Nanotexture". © Pierre Crochart pour Clubic



L'intégralité des nouveaux produits présentés par Honor aujourd'hui. © Pierre Crochart pour Clubic

Honor Watch Magic, Honor Band 4 et Honor FlyPods Lite : les autres annonces de la conférence





Au cours de sa conférence parisienne, Honor a également levé le voile sur les nouvelles montres et bracelets de sa gamme. La Honor Watch Magic, vendue 179€, dispose peu ou prou du même design et caractéristiques de

Le bracelet connecté Honor Band 4 lui emprunte d'ailleurs l'essentiel de ces caractéristiques, en doublant néanmoins la durée de vie pour un tarif fixé à 69€.



Enfin, Honor rejoint la bande grandissante des constructeurs se lançant dans les écouteurs true wireless en proposant les FlyPods Lite, à 99€. Grâce à leur boîtier de recharge sans fil, ceux-ci revendiquent une autonomie de 12h au total.

Honor View 20 : prise en mains



L'écran percé survivra-t-il plus longtemps que l'encoche ? © Pierre Crochart pour Clubic



Amusant : il est toujours possible de cacher virtuellement l'écran percé... © Pierre Crochart pour Clubic



Honor promet monts et merveilles en termes de photographie... de bonnes impressions qui seront à confirmer lors du test. © Pierre Crochart pour Clubic



Le Honor View 20 dans sa version Phantom Red (649€). © Pierre Crochart pour Clubic

Que faut-il penser du Honor View 20 ?

Coup marketing ou coup de génie ? Seul un test approfondi nous permettra de nous positionner sur cette question. Du reste, ce smartphone de cheza indubitablement de bons arguments pour lui, à commencer par un design - bien que très inspiré du Huawei Nova 4 - résolument premium.Avant toute chose, faisons un rapide tour d'horizon de ce que propose ce nouveau flagship.Avec ce View 20,en proposant le nec plus ultra des puces de Huawei : le Kirin 980, déjà présent dans les excellents Mate 20 Pro de Huawei . Notez qu'en termes de design, le Honor View 20 se démarque astucieusement du Nova 4 grâce à un revêtement chromatique appelé « Aurora Nanotexture ».Honor a également voulu maximiser la dissipation de chaleur de son terminal en incluant un système de refroidissement liquide qui parcourt le smartphone de haut en bas.Ceci étant, Honor a la très bonne idée d'afficher son nouveau smartphone à un tarif beaucoup plus doux : 569 €.. Une version dotée de 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, co-designée par la maison italienne Moschino sera également vendue 649€ dans les coloris Phantom Blue et Phantom Red.Après le design tout écran du Xiaomi Mi Mix 3 , comment s'en sort ce View 20 malgré son écran percé ?Après quelques minutes d'utilisation, on peut d'ores et déjà affirmer que ce. Au même titre qu'une encoche en goutte d'eau, on se retrouve avec un appareil qui laisse apparaître une surface d'affichage grandiose, pour le plus grand plaisir des lecteurs, joueurs ou cinéphile nomades.Magic UI 2.0 (sous Android 9, et copie confirme d'EMUI 9 de chez Huawei, que l'on ne présente plus), est toujours aussi agréable à utiliser, et profite à plein de lapour faciliter l'utilisation d'un smartphone de si grande taille.Difficile de juger efficacement la partie photo d'un smartphone dans une zone de démonstration. Ceci étant, l'objectif de 48 mégapixels nous semble assez précis. La partie logicielle aidant, il est même possible de s'en sortir de façon très convaincante même en basse luminosité. On reviendra également plus avant sur la fonctionnalité 3D de ce module photo, censé permettre la reconnaissance d'objet et diverses applications de topographies.C'est notamment grâce à un mode « AI Super Clarity » et qui demande à chaque prise unepour un rendu des plus impressionnants. Les photos en ressortent très bien exposées, et il devient possible de zoomer de façon extrêmement profonde dans l'image sans perte aucune de qualité. Une habile manière pour Honor de pallier à un véritable zoom x5 sans perte comme en propose Huawei.Notons également à l'avant la présence d'un capteur ultra lumineux de 25 megapixels - un record. Ici encore, il faudra néanmoins faire preuve d'un peu de patience pour le mettre à l'épreuve en conditions réelles.En se positionnant très rapidement sur le segment des smartphones à écran percé, Honor joue gros, mais joue bien. Le résultat est très convaincant, et saura séduire sans mal les amateurs de smartphones allergiques aux encoches trop généreuses.Côté performances, même si un test plus approfondi sera nécessaire pour en juger plus avant, on ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire de par la présence du Kirin 980 à bord. La puce de HiSilicon étant actuellement la plus puissante du marché, le Honor View 20 devrait logiquement se montrer particulièrement puissant à l'usage.Enfin nous avons toute confiance dans ce smartphone pour assurer une autonomie suffisante pour une bonne journée et demie d'utilisation. La batterie de 4000 mAh incluse étant équivalente à celle d'un Mate 20 Pro, le smartphone devrait tenir la dragée haute à la majorité de la concurrence, sans rogner sur ses performances.