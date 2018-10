Razer Phone 2 : le point avant la présentation officielle

Le roi du gaming se renouvelle

Peu de changements à prévoir ?

C'estqui lançait en fin d'année 2017 la mode des smartphonesavec son Razer Phone . Ce portable héritait ainsi du look angulaire du Nextbit Robin , un terminal centré sur le. Pour l'anecdote, Razer s'est lancé sur le marché des smartphones après le rachat de la start-up Nextbit.S'en est suivi le lancement dude première génération en 2017. Un appareil puissant qui se démarquait avec son écran 120 Hz, le premier dans le monde Android. Bien entendu, il était aussi doté d'un équipement au top pour l'époque, avec un SoC Snapdragon 835 et 8 Go de RAM. De quoi faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store.Bien qu'il vise un marché de niche, lesemble avoir trouvé son public puisque la société remet le couvert cette année avec une seconde génération. Il va cependant y avoir du pain sur la planche, la concurrence s'étant bien élargie en à peine une année : Xiaomi Blackshark, Honor Play Asus ROG Phone ... Le roi va-t-il se faire détrôner ?Les rumeurs s'intéressent depuis plusieurs mois au. Une photo a même fuité, révélant que le nouveau venu ne changera quasiment pas, du moins physiquement. L'appareil conserverait ainsi son écran de 5.7? QHD avec un rafraîchissement de 120 Hz. Afin de s'adapter aux exigences actuelles, lesera bien entendu de la partie, appuyé par 8 Go de RAM.Si l'esthétique globale ne change pas, Razer aurait cependant intégré des LED dans la coque, rendant ces dernières compatibles avec l'effet Chroma qu'on trouve sur les autres accessoires du fabricant.La partie son sera toujours aussi soignée, avec deux haut-parleurs frontaux. Si les 64 Go de stockage du premier Razer Phone pouvaient décevoir, son successeur rattraperait le coup - d'après les rumeurs - avec un. De quoi installer des dizaines de jeux avant saturation !Niveau logiciel, c'est toujours Android qui sera privilégié, ici dans la version. Nul doute que le spécialiste dupassera rapidement le Razer Phone 2 sous Android 9.0 Pie afin de satisfaire ses fans.Les changements opérés sur le Razer Phone 2 semblent donc minimes. Est-ce qu'ils seront suffisants pour contrer une concurrence de plus en plus féroce et des joueurs exigeants ? Difficile à dire pour l'instant.