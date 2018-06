Asus ROG Phone : des specs jamais vues sur un Android, d'après Geekbench

Un benchmark qui en dit long sur sa puissance



Crédits : Geekbench



Crédits : Geekbench

Un smartphone ultra-équipé

L' AeroActive Cooler , un ventilateur de refroidissement qui vient se clipser derrière le téléphone et peut être contrôlé via une application mobile ;

, un ventilateur de refroidissement qui vient se clipser derrière le téléphone et peut être contrôlé via une application mobile ; Le Gamevice Gamepad , deux petits boitiers qui viennent se positionner de part et d'autre du téléphone et qui sont pourvus de boutons physiques ;

, deux petits boitiers qui viennent se positionner de part et d'autre du téléphone et qui sont pourvus de boutons physiques ; Le TwinView Pedestal , un support avec un écran secondaire de 6 pouces qui fera ressembler le ROG Phone à la Nintendo 3DS.

, un support avec un écran secondaire de 6 pouces qui fera ressembler le ROG Phone à la Nintendo 3DS. Le Mobile Desktop Dock qui, comme son nom l'indique, permet de transformer le téléphone en PC, accessoire largement démocratisé par le dock de Samsung.

Modifié le 13/06/2018 à 16h26

Selon Geekbench, ce nouveau téléphone est le meilleur smartphone Android en termes de performances.D'après Geekbench, le mobile a marqué 2 547 points en simple-core et 9 534 en multi-core, surpassant tous les autres smartphones Android, même les Samsung et autres OnePlus.Le processeur Snapdragon 845 du ROG est couplé avec 8Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Son écran de 6 pouces est en Full HD avec un rafraichissement de 90Hz, bienvenue pour les jeux vidéo - même si son concurrent, le Razer Phone, est en 120Hz.En dehors de ses caractéristiques très intéressantes, lea un autre atout en poche : il est équipé de 3 ports USB-C pour pouvoir recharger le téléphone tout en utilisant des accessoires tels que des écouteurs ou des manettes de jeux.Asus a par ailleurs lancé 4 gadgets qui viendront améliorer l'expérience de jeux :Ne reste plus qu'à tester ce téléphone pour voir le ressenti de la puissance et de l'expérience de jeu !