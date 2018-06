Computex 2018 : Asus présente son projet Precog, un PC double écran

Cortana et Alexa dans un même ordinateur

Une sortie prévue pour l'année prochaine

Ce prototype de PC portable à double écran convertible a été officiellement dévoilé hier au Computex.Au-delà de cet impressionnant double écran, Asus mise surtout sur l'intelligence artificielle. La promesse de l'entreprise ? Son ordinateur sera capable d'anticiper vos besoins et de s'y adapter. Les fans de science-fiction auront reconnu la référence dans le nom du projet.Ce Projet Precog étant développé conjointement avec Microsoft, l'ordinateur sera équipé de Cortana. Asus a néanmoins choisi de proposer Alexa en plus. Quid de la compatibilité entre les deux assistants concurrents ?Asus ne donne que très peu d'informations quant à la façon dont son PC utilisera l'intelligence artificielle. De la même manière, nous n'avons pas plus d'éléments sur la configuration technique de la machine.Tout ce que l'on sait, c'est que les deux écrans feront 13,3 pouces et pourront être utilisés comme un PC classique - le deuxième écran servant à afficher le clavier -, comme un livre ou encore comme une tablette graphique.La sortie est prévue pour l'année prochaine ; de quoi laisser à Asus le temps de peaufiner ses deux écrans et leurs usages.