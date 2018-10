Honor 8X : un smartphone milieu de gamme ambitieux à 249€

Honor 8X : fiche technique

Une belle conception à ce tarif

Devancé de quelques heures par une fuite coordonnée de plusieurs e-marchands français,avait malgré tout la tête haute pour présenter officiellement son, ce mardi 2 octobre.pour sa version 4 Go de RAM / 64 Go de stockage, ou 299€ pour l'itération 4 Go / 128 Go de stockage, le Honor 8X s'invite à la table des meilleurs rapports spécifications-prix de cette fin d'année.Le Honor 8X est un grand smartphone doté d'un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces (ratio 19,5:9). Une dalle qui impressionne notamment par son rapport écran/châssis :de l'appareil. C'est à peine moins que l'Oppo Find X et ses 93,8%.Sous le capot, on retrouve le tout récent, présenté l'été dernier lors de l'IFA. Un SoC flambant neuf, donc, qui promet des performances graphiques accrues de 130%, et des performances CPU simple coeur boostées de 75% par rapport au Kirin 659 - qui équipe notamment les P20 Lite de Huawei.Comme nous le disions en préambule, l'appareil est disponible dans des versions 64 ou 128 Go (extensibles via microSD), toutes deux pourvues de 4 Go de RAM.Pour sa batterie, Honor a décidé d'opter pourqui, nous promet-on, permet "". Une amélioration de la durée de vie de 100% par rapport à la génération précédente selon le constructeur.Enfin, pour ce qui est de la photo, Honor opte pour un capteur de 20 mégapixels ouvrant à f/1.8, épaulé par un autre objectif de 2 mégapixels ouvrant à f/2.4. À l'avant, une caméra de 16 mégapixels f/2.0 aura pour mission de vous tirer le portrait. Côté intelligence artificielle - la fameuse - Honor promet un moteur capable d'identifier plus de 500 scénarios types, et d'appliquer un filtre correspondant à l'une des 22 catégories d'images préenregistrées.Outre cette fiche technique sans compromis, c'est sur le plan du design que le Honor 8X épate. La face arrière du téléphone dispose de pas moins dede très bonne facture, ainsi qu'un revêtement plus mat et granuleux sur la partie gauche. Un choix esthétique qui met en exergue lentilles du smartphone et qui, selon le constructeur, est censé rappeler les appareils photo vintage.Bien conçu, le 8X l'est, et donne l'impression que les ingénieurs de Honor se sont réellement creusé les méninges pour accoucher d'un, sans l'étiquette tarifaire qui va habituellement avec.Aussi, si l'écran du téléphone de milieu de gamme n'affiche "que" du 2340 par 1080 pixels, il dispose de la certification, qui garantit une exposition réduite à la lumière bleue - une première sur un smartphone.La partie software du Honor 8X n'est pas en reste, et répond haut la main au pari de la marque de proposer des fonctionnalités haut de gamme dans des smartphones au prix contenu.Une chose est sûre : avec sa gamme X, Honor compte bien damer le pion à unultra agressif sur le segment. Un marché déterminant en France, où le prix d'achat moyen d'un smartphone se situe à 326€ selon une étude UFC-que choisir