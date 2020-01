Huawei a vendu 240 millions de smartphones en 2019 (oui, quand même)

Le Mate 30 Pro d'Huawei © Huawei

Cap sur l'HMS Huawei

Source : GSMArena.

La mise sur le marché du P30 Pro et du Mate 30 a porté ses fruits : d'après Huawei, les gammes P et Mate ont vu leurs ventes augmenter de 50 % par rapport à l'année précédente.Le président d'Huawei Technologies, Xu Zhijun, a déclaré qu'une fois tous les comptes faits, le groupe s'attendait à un chiffre d'affaires d'environ 850 milliards de yuan chinois (environ 110 milliards d'euros). Si le chiffre se vérifie, il représentera une augmentation de 18 % du chiffre d'affaires par rapport à 2018. Et pourtant, il ne répond pas aux attentes initiales de Huawei, qui admet que les ventes auraient été encore meilleures sans les tensions entre la Chine et les Etats-Unis.Une autre raison de cette sous-performance relative tient aussi aux manques de services Google sur les smartphones Huawei, réduisant leur intérêt sur les marchés occidentaux. Pour 2020, la société a donc déjà annoncé vouloir mettre l'accent sur sa plateforme Huawei Mobile Services (HMS) , qui doit concurrencer Google et pallier ce manque.