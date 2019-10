Aux USA, plus de la moitié des enfants de 11 ans possède un smartphone

Des enfants équipés de plus en plus tôt en smartphones

Des usages prioritairement axés vers la vidéo

Un chiffre qui peut être interprété de bien des manières, selon que vous considérez la chose comme une menace ou une opportunité pour vos têtes blondes. Toujours est-il que le taux d'équipement des enfants de 11 ans est passé de 33 % à 50 % en l'espace de quatre ans seulement.», réagit Michael Robb, Directeur de la recherche pour Common Sense Media au sujet des chiffres extraits de l'étude que son cabinet a mené aux États-Unis.C'est que la progression du taux d'équipement des plus jeunes paraît aussi inéluctable que rapide. En 2015, « seuls » 33 % des préadolescents disposaient de leur propre smartphone. Ils sont maintenant un sur deux. En France, un récent sondage mené par le Huffington Post estimait que 27 % des parents avaient acheté un smartphone à leur enfant âgé entre 11 et 15 ans.Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? À en croire les scientifiques, la balance penche plutôt vers la négative. Selon un rapport publié il y a un an par des chercheurs britanniques, les enfants de 8 à 11 ans qui passent plus de 2 heures par jour sur un écran sont susceptibles d'accuser d'un certain retard cognitif. Sans même parler des incidences qu'une utilisation prolongée d'un écran peut avoir sur la qualité du sommeil.Mais alors à quoi peut bien servir un smartphone lorsque l'on est si jeune ? D'après Common Sense Media, une grande majorité des enfants équipés de smartphones l'utilise pour regarder de la vidéo. Cela représenterait en fait plus de 50 % du temps passé sur le smartphone d'après le sondage.Juste derrière, on trouve la pratique du jeu vidéo. 31 % des enfants de 11 ans utilisent leur smartphone pour jouer à des jeux vidéo, quand seuls 2 % disent s'en servir pour lire. À un âge plus avancé (entre 13 et 18 ans), la répartition des activités s'articule davantage entre la vidéo (39 %), le gaming (22 %) et la consultation de réseaux sociaux (16 %).Un sondage préalable de Common Sense Media donnait déjà à voir le chiffre incroyable de 55 % d'enfants américains entre 8 et 11 ans qui regardent des vidéos en ligne tous les jours. Ici encore, un chiffre qui a été multiplié par deux depuis 2015. Parmi les plates-formes favorites, YouTube occupe évidemment une place de choix, et a même détrôné la télévision en l'espace de quatre ans — passant de 48 % à 24 %.