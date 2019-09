On connait les prix européens du Redmi Note 8 Pro

Un triple capteur photo pour moins de 300 €



Source : GSM Arena

Xiaomi n'a que très récemment officialisé le lancement du Redmi Note 8 Pro sur le territoire européen, mais n'avait pas donné de précisions sur la date de lancement ou le prix de l'appareil sous nos latitudes.Certains revendeurs européens n'ont pas pris la peine d'attendre la confirmation officielle et annoncent déjà sur leurs boutiques le smartphone à un prix de 259 € pour la version 64 Go de stockage et 6 Go de RAM. Le modèle à 128 Go de mémoire flash vous en coûtera quant à lui 289 €.Pour rappel, ce smartphone intégrera un capteur d'empreintes sous l'écran et, comme le veut la tendance, un triple capteur photo intégrant un capteur de 64 mégapixels , un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur destiné à la macro de 2 mégapixels.