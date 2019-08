Redmi entre dans la course au capteur 64 mégapixels avec les Note 8 Pro

© Xiaomi

Redmi Note 8 Pro : un smartphone à triple APN 64 mégapixels

Le Redmi Note 8 Pro. © Xiaomi

Redmi Note 8 : configuration à quatre appareils photo pour l'entrée de gamme

Le Redmi Note 8. © Xiaomi

© Xiaomi

Source : Xiaomi

Le smartphone endurant et abordable depasse à la vitesse supérieure, et se dote d'une déclinaison « ;» au rapport qualité-prix très avantageux.Le Redmi Note 7 a beau figurer parmi nos smartphones préférés de l'année, il faut bien avouer que la photo n'est pas vraiment son domaine de prédilection. Alors pour son nouveaua décidé de prendre le problème à bras le corps.Cette déclinaisonduse dote ainsi deparmi lesquels on retrouve le capteur. Les'accompagne aussi d'un capteur grand-angle de 8 mégapixels et d'un module macro de 2 mégapixels.Le reste de sa fiche technique n'est pas moins réjouissante. On y retrouve un bel écran LCD de 6,53 pouces avec encoche « goutte d'eau » (un appareil photo de 20 mégapixels est logé à l'intérieur), et surtout. Une puce voulue comme, qu'il nous tarde de mettre à l'épreuve.Le tout s'accompagne de 6 à 8 Go de RAM, de 64 à 128 Go de stockage et bien entendu d'une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge à 18W.. Sa sortie en France n'a pas encore été datée.Plus abordable encore que son cousin « Pro », lese paie même le luxe d'embarquer un. Le constructeur troque le module 64 mégapixels pour un modèlemoins performant, mais ajoute un quatrième capteur dédié à la capture de la profondeur de champ.Côté performances, il faudra compter surgravé en 11 nm et sur 4 à 6 Go de RAM pour 64 ou 128 Go de stockage interne — bien entendu extensible.L'écran LCD dispose d'une diagonale de 6,3 pouces, identique au Redmi Note 7 . Il affiche du Full HD+.Le smartphone conserve la batterie de 4 000 mAh de son aîné, toujours compatible avec la charge à 18W. Il sera lui aussi lancépour sa configuration la moins puissante.