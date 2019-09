Huawei P30 Pro & P30 Lite : deux excellents smartphones pour la rentrée

Cet article est sponsorisé par Fnac-Darty. Consultez notre notre charte.

Le Huawei P30 Pro, un as de la photo !

Les plus + Un très bel appareil + Une qualité photo irréprochable à tous les niveaux + Une batterie ultra endurante + Un rapport/qualité prix convaincant

Les moins - Une taille un peu encombrante - Des lacunes au niveau audio

Le Huawei P30 Pro Lite, un rapport qualité/prix qui fait envie

Les plus + Un look moderne + Un appareil photo polyvalent + Une fluidité dans la navigation + Un bon smartphone pour moins de 300€

Les moins - Une autonomie décevante - Une endurance à retravailler

C'est donc vers le constructeurque nous nous sommes dirigés pour être sûr de vous proposer de très beaux modèles pour cette rentrée. Leet lesont deux smartphones de gammes différentes qui ont chacun des arguments bien à eux.Si le P30 Pro est un monstre de puissance, ultra performant qui offre des prestations exceptionnelles niveau photographie, son petit frère le Huawei P30 Lite est quant à lui plus léger en terme de performance, mais s'avère être le smartphone polyvalent par excellence, pour un prix carrément abordable ! Bref, voici deux smartphones incontournables pour une rentrée réussie.Cerise sur le gâteau, la Fnac propose deux belles offres de rentrée à ne pas manquer :1): jusqu'au 29/09, profitez de 90€ de remise immédiate sur ce smartphone, soit 279€ au lieu de 369€2): jusqu'à 09/09, bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 300€ sur ces deux modèles, soit 499€ au lieu de 799€ pour le Huawei P30 et 699€ au lieu de 999€ pour le P30 Pro. Et comme si cela ne suffisait pas, la Fnac ajoute dans cette offre les écouteurs Freebuds offerts !Et pour ceux qui auraient raté cette première remise, sachez que du 09/09 au 26/09, la Fnac prolonge la promotion de la rentrée sur ces deux mêmes modèles avec 200€ de remise et la paire de Freebuds offerte L'appareil est, en ce moment et jusqu'au 8 septembre, à un prix abordable sur la Fnac puisqu'il ne coûte que 699€ au lieu de 999€ soit 300€ de moins. Comme c'est une vente flash, il ne faudra pas trop tarder pas si vous craquez sur ce beau modèle, car le nombre d'exemplaires en stock est limité. Trois couleurs sont actuellement disponibles à ce prix : noir, nacré ou vert bleu.Le Huawei P30 Pro, c'est d'abord un (grand) physique à tomber, avec un sublimequi offre une résolution de. La luminosité comme le contraste atteignent un niveau d'excellence. Comme c'est un bel animal, l'utilisation à une seule main est malheureusement à oublier. Son poids reste pourtant raisonnable avec seulement 192 grammes affichés sur la balance.Sous le capot, le P30 Pro embarque un, uneet unqui peut être étendu à 256 Go via une NM card. Son système d'exploitation est Android 9.0 avec le très complet EMUI 9.1. L'appareil Pro de Huawei bénéficie d'un capteur d'empreintes intégré sous l'écran qui est particulièrement réactif.Le P30 Pro est aussi un smartphone particulièrement performant niveau batterie. Avec sesson autonomie peut supporter deux jours complets en utilisation normale. Si vous rentrez en coup de vent avant de repartir, la charge rapide fera du très bon boulot en rechargeant votre appareil àOn vous a gardé le meilleur pour la fin, puisque nous passons à présent à l'aspect le plus impressionnant du Huawei P30 Pro :, ou plutôt son quadruple appareil. Trois caméras élégamment positionnées à la verticale, au dos de l'appareil, côtoient leur quatrième consœur, la caméra 3D ToF qui est placée à leur droite, sous le flash.Le capteur principal atteint à lui seul les 40 mégapixels tandis que le grand angle de 20 mégapixels amène une qualité tout simplement incroyable pour une caméra de smartphone. Le périscope de 8 mégapixels équipe le P30 Pro d'un zoom optique 5x, d'un zoom 10x et, pour la première fois, d'un zoom numérique 50x. Le dernier capteur 3D ToF vous permet de travailler sur la profondeur de champ et accentue encore le plaisir de la photographie. Avec cet équipement ultra complet, Huawei offre un appareil qui se fait remarquer par son extrême polyvalence et par le magnifique rendu des images, notamment sur les couleurs.Retrouvez le Huawei P30 Pro en trois coloris sur le site de la Fnac :Le Huawei P30 Lite, s'il est une gamme en dessous du Pro, a été fabriqué sur le même modèle esthétique. Il est donc élégant et moderne avec une taille inférieure à celle de son grand frère, puisqu'il fait, ce qui est plus un argument en faveur du Lite qu'un défaut : il est ainsi plus ergonomique et peut s'utiliser avec une seule main. Il se glisse également plus facilement dans votre poche ou les compartiments de votre sac.Son écran est un LCD IPS qui affiche une belle résolution de. Si les contrastes sont moins riches que sur le Pro, l'écran est beau et très agréable à utiliser. L'encoche en forme de goutte d'eau permet d'optimiser l'occupation de l'écran pour réellement vous faire profiter de vos vidéos. Sa bonne luminosité vous fera d'ailleurs profiter d'une excellente expérience de visionnage.Côté performance interne, le Lite embarque un processeurqui n'est pas le plus puissant du marché, mais reste très réactif et ne subit pas de ralentissement. Si vous ne comptez pas vous adonner régulièrement à des sessions de jeux en 3D hyper gourmands, la vivacité du Lite sera largement suffisante. Sa RAM est de 4 Go et sa capacité de stockage interne depeut être poussée jusqu'àen ajoutant une carte Micro SD. Notez que le Huawei P30 Lite fonctionne sous le système d'exploitation Android 9.0 avec EMUI 9.1.Niveau batterie, en utilisation normale, le smartphone tient un peu moins de deux jours. Si cela n'a rien de catastrophique, Huawei aurait pu faire mieux avec cette autonomie de. Il dispose néanmoins d'une recharge rapide qui fait le job en montant à 42% en 30 minutes.L'appareil photo est là aussi de très bonne qualité. Nul besoin d'être un pro pour bien utiliser le P30 Lite et tirer quotidiennement de magnifiques clichés, des portraits comme des paysages. Il dispose de 3 caméras arrière, une de 48 mégapixels>, une seconde de 2 mégapixels qui vient amener de la profondeur à l'image, et un capteur grand angle de 8 mégapixels. Un zoom optique 2x et un zoom hybride 6x viennent compléter le tableau. Sans atteindre les sublimes capacités du Pro 30, l'appareil Huawei Lite vous offrira des photos ultra nettes et soignées, même en mode selfie grâce à la caméra avant de quelques 24 mégapixels.Le Huawei P30 Pro Lite est disponible chez la Fnac en deux coloris :Vous savez tout désormais sur cette offre Fnac pour la rentrée. N'attendez pas le dernier moment si vous êtes décidé à vous offrir un de ces smartphones, les stocks s'écoulent parfois à la vitesse de l'éclair lors des ventes flash de la rentrée.