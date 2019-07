Oppo publie des photos de son prochain smartphone aux bords vraiment très incurvés

© The Verge / Oppo

L'ergonomie sacrifiée sur l'autel de l'esthétisme ?

Un design prochainement déployé sur des smartphones commerciaux

Photo à l'appui,nous prouve qu'il est possible de faire mieux en termes d'écran incurvé sur smartphone. Sur un prototype au format 21:9, le constructeur a dévoilésur les bords du châssis. Le résultat est incontestablement séduisant, mais l'appareil semble peu ergonomique.Comme le pointe The Verge, les touches physiques permettant de régler le volume et de verrouiller/mettre sous tension le smartphonepour laisser place à l'écran, qui vient ici couvrir généreusement sur les flancs du mobile. On ignore si, à la place, Oppo a opté pour des commandes tactiles. Si c'est le cas, le doute plane alors sur la technologie utilisée pour éviter de verrouiller le smartphone involontairement, ou de changer le volume en pressant le mobile au mauvais endroit.Le design incurvé sur smartphones n'est d'ores et déjà pas au goût de tous, il se pourrait donc que cette avancée soit encore plus clivante.Reste qu'Oppo n'a pas pour habitude de dévoiler un prototype pour rien. D'ordinaire, la marque s'attache àet cet écran « Waterfall » ne devrait pas faire exception. Un postulat confirmé en partie par le communiqué publié par le groupe.», lit-on notamment.Il faudra donc surveiller de près les prochains smartphones de la marque et de sa société sœur, OnePlus, qui pourrait aussi bénéficier de ce nouveau design.