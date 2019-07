Bientôt une loi en Italie pour lutter contre l'addiction au smartphone et aux écrans ?

© Pexels

Une addiction comparable à celle au jeu

Renforcer la sensibilisation et l'accompagnement

Il ne vous a pas échappé que de plus en plus de gens, souvent des jeunes, font preuve d'une véritable addiction à leur smartphone. Le jour, la nuit, au boulot, à l'école où il remplace le camarade, ou aux toilettes où il remplace le vieux journal, certains n'ont d'yeux que pour leur précieux téléphone portable, au point de ne plus pouvoir s'en décoller. Ce phénomène, aussi connu sous le nom de, est, où il pourrait carrément faire l'objet... d'une loi.Laest une addiction qui peut être comparée à celle au jeu. Elle représente, ou alors d'êtreLes causes de cette phobie sont un usage excessif, compulsif, du téléphone portable, et une incapacité de décrocher des réseaux sociaux ou de ses courriers électroniques ; le tout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Laa aussi deset de la motivation.En Italie, pour lutter contre cette addiction, levient tout simplement de déposer une proposition de loi à la Chambre des députés, où il est le parti le plus représenté avec ses 220 sièges. Le mouvement politique dirigé par le jeune(33 ans) souhaite ainsi initier desafin d'accompagner les parents dans leur processus d'identification du danger et de procéder à un vraidans les écoles.Dans la Péninsule, un Italien sur deux âgé de 15 à 20 ans consulterait son smartphone au moins 75 fois par jour, selon une étude récente de l'Association nationale de Dépendance technologique.