Galaxy A40 : le prix et les specs du moyen de gamme Samsung dévoilés

Samsung met le paquet sur le milieu de gamme

La date de sortie n'est pas encore connue

Source : MySmartPrice

Aujourd'hui, c'est un modèle inédit qui fait son apparition sur la toile et il devrait débarquer dans le commerce très bientôt.Ainsi, après avoir reçu sa certification Bluetooth, lesemble se confirmer encore un peu plus pour l'Europe. Non seulement une page en rapport avec le smartphone a étésur le site allemand de la firme coréenne, mais MySmartPrice a également dévoilé des détails inédits en provenance de plusieurs sources inconnues.Le A40 tournerait sous Android Pie et posséderait un processeurd'espace de stockage. Il sera possible d'y ajouter une carte SD avec une capacité maximale de 512 Go. Enfin, il posséderait unavec une définition de 2340 x 1080.D'après le site, le Samsung Galaxy A40 sera lancé très bientôt au prix desur le Vieux Continent. Selon ce rapport, il y aurait aussi de fortes chances pour que le mobile arrive tout d'abord en Inde.Enfin,dévoilera un nouveau smartphone de sa gamme Galaxy A chaque mois jusqu'en juin en Inde. Un hypothétique Galaxy A90 , pourrait d'ailleurs être annoncé prochainement.