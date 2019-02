Samsung Galaxy : 2 milliards d'unités vendues

2 milliards de smartphones Galaxy vendus sans davantage de précisions

Lors de la conférence de presse donnée à San Francisco le 20 février, le PDG de Samsung DJ Koh, a annoncé le lancement du Galaxy S10 dans trois modèles haut-de-gamme, un Galaxy Fold qui se plie et se transforme en tablette, ainsi qu'un Galaxy S10 disponible en 5G. Autre surprise : l'une des premières annonces officielles des chiffres de ventes de la gamme Galaxy depuis sa création.Dix ans après son lancement, la gamme de smartphones Galaxy se démarque par une longévité remarquable parmi les smartphones Android et qui continue avec l'annonce des derniers Galaxy S10 et Galaxy Fold. Si cette longévité s'accompagne de ventes de l'ordre de 2 milliards de smartphones Galaxy , aucune précision n'a été donnée quant aux détails des ventes. Si la gamme Galaxy comprend les flagships Galaxy S, Samsung a également commercialisé de nombreuses autres variantes comme les Galaxy A, Galaxy C ou encore Galaxy J. Reste que le chiffre annoncé est toujours impressionnant dans l'univers des smartphones. Samsung concurrence voire surpasse Apple qui avait annoncé en septembre avoir vendu plus de 2 milliards d'appareils sous iOS.