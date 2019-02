Le Xiaomi Mi 9 officiellement lancé

Le Xiaomi Mi 9 est (enfin !) officiel

Un lancement en Europe sous peu

Un nouveau smartphone, haut de gamme évidemment, qui pourrait notamment compter sur un processeuret un triple capteur photo pour convaincre les acheteurs.Pour animer, Xiaomi a porté son choix sur le processeur nouvelle génération SnapDragon 855 , lequel peut être couplé àselon la version choisie. À l'instar de ce que propose Honor (entre autres), Xiaomi a annoncé la présence d'un, qui booste les performances du smartphone durant les sessions de jeu.Le Xiaomi Mi 9 s'articule autour d'un, lequel est affublé d' une petite encoche façon OnePlus 6T À l'arrière, on retrouve un module photo composé de, dont un capteur principal de 48 mégapixels, épaulé par un module de 12 mégapixels et un capteur grand angle de 16 mégapixels. Le tout est évidemment combiné à une IA maison pour des clichés que l'on espère impeccables.Le smartphone se pare également d', d'un module NFC, sans oublier une compatibilité avec la recharge sans fil (20 W), qui promet de regonfler la batterie 3 300 mAh en 1 heure 30 environ. Via le câble secteur, la procédure de recharge nécessite une petite heure.À noter que Xiaomi a également dévoilé un Mi 9 transparent , proposé en édition limitée, qui intègre un capteur plus performant, mais aussi un total de 12 Go de RAM. Côté tarifs, la version de base de ce Xiaomi Mi 9 est affichée à environEn ce qui concerne le lancement en Europe, Xiaomi dévoilera tous les détails durant le Mobile World Congress de Barcelone dans quelques jours, et Clubic sera sur place pour couvrir l'événement.