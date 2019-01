Chrome : le mode sombre (Dark Mode) arrive sous Android

Un thème sombre bientôt pour Chrome ?

Source : 9to5Google

Depuis quelques mois maintenant, certaines applications (YouTube, Twitter...) permettent d'utiliser, afin de moins fatiguer nos yeux, d'une part, mais aussi de prolonger l'autonomie de nos batteries, comme le démontrait une récente étude menée par... Google . En toute logique, le géant américain devrait donc démocratiser ce fameux, et cela devrait bientôt passer par le navigateur mobile maisonEn effet, selon une nouvelle entrée dans Chromium Gerrit, on peut apercevoir une mention faisant clairement référence à ce Dark Mode. Une fonction encore inutilisable toutefois (même via Canary), il faudra doncencore quelque temps avant de pouvoir profiter d'une version sombre de Google Chrome sur nos smartphones Android.À noter, pour conclure, que selon différentes sources, le futur Android Q (soit Android 10.0) devrait embarquer un thème sombre de manière native