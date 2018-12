Le premier smartphone enroulable pourrait être chez LG : le brevet est déposé !

© LG

Une taille d'écran modulable

Ça déroule chez LG

Source : Labo Fnac

Vous en aviez marre de la mode du smartphone pliable ? Réjouissez-vous, voici maintenant le! Et c'estqui a ouvert les hostilités, en déposant un. Sans pour autant abandonner la course aux téléphones pliables L'objet de ce titre de propriété industrielle, enregistré auprès de L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), est donc un smartphone capable de s'enrouler sur lui-même. Son écran est ainsi, permettant de l'ouvrir ou de le refermer. Celui de gauche est lui-même muni d'un petit affichage, offrant notamment la possibilité de consulter l'heure ou le niveau de batterie, mais aussi d'un bouton on/off à l'arrière, servant également de lecteur d'empreintes digitales.À l'aide de ses deux poignées, il serait donc possible d'en fonction des différents usages. Totalement déployé, l'affichage pourrait contenir jusqu'à trois fenêtres d'applications simultanément.En outre, l'appareil posséderait un stylet, ainsi que plusieurs caméras, permettant de prendre des photos 3D. De plus, le dispositif pourrait être utilisé par plusieurs personnes en même temps, en attribuant des droits distincts à différents utilisateurs.On n'en sait cependant pas beaucoup plus sur ce projet. On ne connaît par exemple pas les dimensions du smartphone, ni même s'il sera effectivement produit et commercialisé un jour. Quoi qu'il en soit, il n'est pas sans rappeler la télévision enroulable , une initiative surprenante déjà menée par LG.