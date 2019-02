Samsung dépose un brevet pour une tablette pliable en trois

© Mobile kopen

Un grand écran divisé en trois

Vers un tout pliable ?

Source : Neowin

Samsung va-t-il s'arrêter de tout plier ? Après le smartphone pliable , l'entreprise pourrait s'attaquer à la tablette pliable. C'est en tout cas, semble-t-il, le sens du dernier brevet déposé par la marque.D'après un document présenté par le site néerlandais Mobiel kopen , le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a accordé un titre propriété industrielle à l'entreprise sud-coréenne, à la suite d'une demande effectuée en 2016. Ceporte sur une, comme le montre le schéma ci-dessus.Le dispositif consisterait en un large écran tactile, divisé en trois parties grâce à des charnières. Il serait alors possible de replier la partie de gauche sous le reste de l'appareil, rendant alors inactive la portion déplacée. Et pour réduire encore les dimensions de la tablette, l'utilisateur pourrait aussi replier la partie de droite. Et ensuite retourner le tout pour utiliser la seule partie alors visible de l'écran, qui était le côté gauche préalablement replié. Vous suivez ?La manipulation sera plus facile à visualiser quand vous aurez la tablette entre les mains. Mais rien ne dit que cela finira effectivement par arriver. Même si Samsung possède également un brevet du même type en Corée du Sud, cela ne présage en rien d'une éventuelle future fabrication, et encore moins d'une commercialisation.Néanmoins, cela montre que la firme mise deà l'avenir. Samsung semble en effet espérer que tous ses produits puissent bénéficier d'une telle technologie et se rapproche de plus en plus d'une telle vision.Il ne manque plus qu'un brevet sur la télévision pliable, et ce sera plié.