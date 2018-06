Ethique : Apple et Google pires constructeurs, Blackberry quasi irréprochable

Google prêt à tout pour ses Pixels

Modifié le 21/06/2018 à 17h51

On se souvient tous des scandaleuses conditions de travail révélées il y a quelques années au sein des manufactures de Samsung et Apple. Et n'oublions pas la façon dont sont récupérés les minerais nécessaires à la fabrication des composants. Certains constructeurs n'hésitent pas à se fournir dans des mines où le respect des droits de l'homme ou de l'environnement ne sont que de lointaines notions...L'institutvient de publier son rapport annuel. Si certains constructeurs atteignent presque le score maximal de 100 points, d'autres finissent bien plus bas sur l'échelle. Afin d'établir son classement, l'ECO s'est appuyé sur divers critères comme Fairphone mène ainsi la danse . Le smartphone éthique obtient l'excellente note de 96. Si les produits de la marque ne sont pas forcément les plus attractifs du point de vue des spécifications, ils sont les plus respectueux de la chaine de construction. BlackBerry et Nokia sont eux aussi parmi les bons élèves, obtenant respectivement 91 et 78 points. BlackBerry reste cependant critiquable pour la provenance de ses matériaux qui sortent de zones de guerre. Quant à Nokia, son respect de l'environnement est plus que mauvais.Ce n'est cependant rien par rapport aux pires constructeurs du classement. Google n'obtient ainsi que 30 points : le mastodonte américain ne lésine pas sur les méthodes douteuses pour commercialiser ses Pixels. Ce qui au final n'est guère étonnant compte tenu de son changement de politique dernièrement . Les constructeurs asiatiques sont eux aussi parmi les pires. Samsung, Sony, Oneplus et Xiaomi oscillent entre 43 et 52 points.Apple, bien qu'en hausse grâce à ses efforts environnementaux , reste parmi les mauvais élèves à cause de son manque de respect des droits humains. Au milieu de ce classement édifiant, on retrouve des constructeurs comme HTC, LG et Huawei/Honor. Leur score oscille entre 57 et 74 points, avec de gros manques en éthique pour Huawei/Honor.Mais au-delà de ce classement, on retiendra surtout les sacrifices consentis par des marques réalisant des chiffres d'affaire colossaux afin de proposer ce qui ne sont au final que des appareils électroniques. Une fois encore, l'appât du gain semble pour certains constructeurs plus importants que le reste. Espérons que la pression des associations éthiques et du grand public en général puisse faire changer les choses rapidement...