Test Shark IQ Robot : la marque américaine a t-elle trouvé la formule gagnante pour séduire le grand public ?

Le mode Max, qui utilise toute la puissance du robot aspirateur, est conseillé pour une maison plus sale et aux possesseurs de compagnons à quatre pattes car plus efficace avec les poils aux alentours.

La récupération des poussières le long des murs est, elle, plus hasardeuse, la faute à ces brosses latérales au design original mais finalement peu convaincant. Après nos différents passages, il restait toujours un peu de poussière près des plinthes et sous les meubles et peut-être qu'un format à trois pales, plus classique, aurait apporté de bien meilleurs résultats.

Concernant les tapis, le bilan est aussi contrasté. Le Shark IQ Robot est l'un des seuls appareils ayant réussi à monter sur nos deux tapis mais les résultats ne sont pas des plus spectaculaires. À première vue, la plupart des déchets sont récupérés. De plus près, le robot aspirateur ne s'occupe des déchets les plus visibles et les poils, poussières fines et miettes restent bien logés après le passage de l'appareil.