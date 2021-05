Friends : le nouvel épisode disponible le 27 mai prochain sur HBO Max

Cela fait 17 ans que les fans attendaient ce moment, celui des retrouvailles de leurs Friends favoris. En effet, les six amis de la série vont se retrouver pour un épisode spécial, qui sera diffusé le 27 mai sur la plateforme HBO Max.

Cet épisode, baptisé « The One Where The Get Back Together » (ou « Celui où ils se retrouvent »), réunira évidemment les six protagonistes de la série, mais aussi quelques guests. En effet, les BTS seront de la partie, mais aussi Lady Gaga, Kit Harington, Justin Bieber ou encore David Beckham.