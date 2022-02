Withings rachète la start-up 8fit pour lancer son service fitness et santé

Withings souhaite intégrer cet abonnement dans son écosystème de produits afin de toucher un public plus jeune et lifestyle, qui souhaite aller plus loin que les simples mesures de santé, comme l'explique Eric Carreel, fondateur et président de Withings : « […] il nous faut ajouter à notre expertise des services et conseils simples à adopter, qui soient pensés spécifiquement pour nos utilisateurs et qui leur permettent de rester motivés au quotidien, d’être en forme tout au long de leur vie ou encore de prévenir des problèmes de santé ».

Cette démarche a été adoptée par plusieurs acteurs et pas des moindres, comme Apple qui propose depuis la fin de l'année 2021 en France son service Apple Fitness+ , une plateforme liée à l'Apple Watch qui propose des cours de sport avec une intégration des données santé récupérées par la montre connectée.

Pour accompagner son entrée dans les services, Withings annonce vouloir investir 30 millions d'euros sur trois ans, somme qui inclut également le rachat de 8fit. À en croire le communiqué de presse partagé par l'entreprise cette offre pourrait voir le jour dans le courant de l'année 2022.