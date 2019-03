Galaxy S10 : la reconnaissance faciale trompée par une photo, une vidéo... ou un parent

Le Galaxy S10 berné par des photos et vidéos

Apparently S10+ thinks we look the same



But we don't...? pic.twitter.com/COAS9QJodK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 9 mars 2019



La reconnaissance faciale trop souvent inefficace

Ce phénomène n'est toutefois pas nouveau, rares sont les smartphones à offrir unetotalement sécurisée. Mais sur un terminal à presque 1 000 €, la pilule risque de mal passer auprès de certains usagers.Beau, performant, complet : lemérite de nombreux qualitatifs. Il semble pourtant qu'il ne mérite pas celui de smartphone le plus sécurisé du marché, du moins quand il s'agit de reconnaissance faciale.Divers sites tech se sont prêtés à des expérimentations pour tromper le smartphone de Samsung, qui est apparemmenttrès rapidement. Il suffit en effet de présenter au système de reconnaissance facialesur un autre smartphone pour déverrouiller le S10/S10+ et ainsi accéder à son contenu.Plus grave, le Galaxy S10 semble dans certains cas être. Une légère ressemblance suffit apparemment à tromper le smartphone.La faute à cette reconnaissance faciale relativement aléatoire en reviendrait à l'absence de capteur de profondeur. Les appareils avant du S10 et S10+ ne permettent en effet qu'une, facilement trompée par des moyens simples.Il convient toutefois de relativiser le cas Samsung. Le constructeur n'est pas le premier à voirde sa reconnaissance faciale remise en cause. On se rappellera des déboires de l'iPhone X lors de la mise en place de Face ID , qui est pourtant un système annoncé comme plus fiable que ses concurrents.D'autres marques ont aussi fait les frais d'une sécurité biométrique capricieuse . Samsung n'en cache toutefois rien à ses utilisateurs, annonçant d'emblée que, bien que cette technologie apporte un vrai confort d'utilisation.L'idéal reste donc de rester sur les bonnes vieilles méthodes de. Vous perdrez un peu plus de temps lors de l'accès au système, mais vous aurezque personne ne pourra le déverrouiller facilement en cas de vol. Aucune sécurité n'est toutefois inviolable, la prudence reste donc de mise !