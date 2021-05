IFA 2021 : le salon high-tech de Berlin est finalement annulé

Si l'épidémie de Covid-19 semble reculer en France et un peu partout en Europe, le risque d'une nouvelle vague reste bien présent. Ainsi, le monde de la high-tech est toujours plongé dans l'incertitude et devra se passer d'un grand rassemblement annuel pourtant incontournable pour toute l'industrie. Via un communiqué de presse, les organisateurs de l'IFA annoncent l’annulation de l'édition 2021.