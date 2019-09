IFA 2019 : Motorola annonce le Moto One Zoom, roi de la photo, et le Moto e6 Plus

Motorola One Zoom (© Crédits photo : Motorola)

Le One Zoom promet en photo et en vidéo

Deux versions proposées par Motorola, dont l'une estampillée Alexa

Motorola One Zoom avec Alexa (© Crédits photo : Motorola)

Un Moto e6 Plus d'entrée de gamme à moins de 200 euros

Moto e6 Plus (© Crédits photo : Motorola)

, roi du mobile il fut un temps, avait dû affronter (volontairement ou pas) les fuites dudans la presse. À l'occasion de l'IFA 2019, le fabricant américain a bien officialisé son smartphone, le plus abouti de son histoire sur le plan de la photographie. La firme de l'Illinois a également présenté le, un nouveau mobile d'entrée de gamme.Avant même d'entrer dans le détail de ses caractéristiques, c'est en extérieur que lebrille. Lorsque vous jetez un œil au dos de l'appareil, vous remarquez très vite que son appareil photo n'est pas des plus banals, puisqu'il embarque un système à, et rejoint sur ce pan des concurrents émérites comme Samsung et Huawei.Leaccueille donc un(tiens tiens, comme le One Vision ) des objectifs à longue focale de 8 Mpx et à très grand angle de 16 Mpx dédiés, mais aussi un logiciel de vision nocturne, un double stabilisateur optique d'image et un capteur de profondeur tourné vers le mode portrait. Si on ignore encore le rendu véritable, le mobile est. Côté vidéo, on peut s'attendre également à quelque chose d'intéressant. Notons que le capteur avant est de 25 Mpx, ce qui vous permettra de soigner vos selfies.À l'intérieur, leembarque un, avec une possibilité d'étendre ses capacités grâce au port Micro SD. On peut donc s'attendre à un modèle tout à fait honorable de milieu de gamme, avec une polyvalence certaine. Niveau batterie, vous apprécierez aussi sans doute les, permettant, selon Motorola, de laisser allumer son mobile pendant deux jours.Un mot de l'écran enfin. Nous avons ici une. Sans bordures, il offre une résolution FHD 1080p.Motorola propose deux versions du. L'une en partenariat avec Amazon, intègre l'assistant vocal Alexa pour, quand laest proposée à. Les deux sont déjà disponibles.Le fabricant américain a aussi dégainé un appareil d', avec le. Pour moins de 200 euros (exactement) vous bénéficierez d'un smartphone deplus accessible, dédié à un public moins friand de performances, naturellement, ou éventuellement à de jeunes utilisateurs qui pourront se faire la main avec. Il sera disponible dès la fin du moisMotorola a tout de même fait l'effort d'inclure un(fait rarissime pour un mobile d'entrée de gamme), avec unet une ouverture f/2,0 qui offrira des clichés tout à fait corrects. Le lecteur d'empreintes digitales (situé à l'arrière du téléphone) est appréciable.Sous le capot, leest doté d'(avec emplacement micro SD pouvant porter la capacité jusqu'à 512 Go supplémentaires). Avec ses 3 000 mAh, la batterie fera le travail, sans toutefois permettre une utilisation soutenue au-delà de quelques heures. À ce prix-là, on s'en contentera largement.