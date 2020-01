CES 2020 : charger votre smartphone sans fil alors qu'il est dans votre poche, ça vous dit ?

Sans fil et à distance, mais avec un récepteur

Une recharge lente mais pratique

Un concept intéressant mais qui doit évoluer pour fonctionner

Recharger votre smartphone alors qu'il est rangé au fond de votre poche ou d'un sac, votre ordinateur portable situé de l'autre côté de la pièce ou votre tablette bien cachée dans un tiroir, le tout en simultané et sans effort : c'est la promesse lancée par Ossia avec Cota Home.Comment tout cela fonctionne ? Par un transmetteur : une fois branché à une prise de courant pour son alimentation, ce transmetteur, assez imposant puisque sont annoncées des dimensions de 30 cm sur 30 cm, est capable de recharger à distance les appareils mobiles présents à proximité.Il faut pour cela que les appareils soient équipés d'un récepteur, qui peut par exemple être placé dans une coque pour smartphones. Pour ce faire, Ossia collabore avec Spigen, le populaire fabricants d'étuis, coques et protections pour mobile.La technologie repose ensuite sur la radio-fréquence. Plus précisément, Cota Home émet à une fréquence de 5,8 GHz. Cela n'entraîne toutefois pas de consommation excessive puisque l'émetteur ne s'active que quand il perçoit un récepteur à portée. Il n'y a donc pas de transmission en continu.Le principe défendu par Ossia est de profiter chez soi d'un appareil allumé mais constamment chargé, sans avoir besoin de le poser sur un dock wireless ou de le brancher. Ainsi, l'utilisateur conserve un niveau de batterie élevé lorsqu'il quitte son domicile ou son bureau.Le P.-D.G. d'Ossia, Mario Obeidat, explique que pour l'instant son entreprise a reçu une certification pour une recharge de 1W. Mais que le transmetteur peut supporter jusqu'à 2 ou 3W. Ce qui reste bien plus faible que la puissance d'une station sans fil.», commente Obeidat.», ajoute le P.-D.G.Pour cela, il va cependant falloir apporter encore des améliorations à cette technologie. Si ce principe est prometteur, le fait de devoir s'équiper d'un récepteur pour chaque appareil représente une difficulté pour le consommateur. On peut par contre imaginer un futur à moyen ou long terme où tous les appareils mobiles adopteraient un même standard de compatibilité , sans nécessiter d'accessoire supplémentaire. Des émetteurs de charge pourraient alors même être installés dans des lieux publics pour recharger les appareils électroniques des usagers sans même qu'ils s'en rendent compte.